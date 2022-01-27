Директорам школ и детсадов в Саратовской области запретили быть заказчиками ремонта своих зданий

Школы должны ремонтироваться под присмотром профессионального заказчика

В Саратовской области кроме федеральных денег в рамках нацпроектов, регион выделяет ресурсы на программы по ремонту сельских дорог, школ, детских садов и домов культуры. Традиционно заказчиками таких работ назначают руководителей этих учреждений, при том, что они часто не смыслят ни в строительстве, ни в финансовой составляющей подобных работ.

Председатель правительства области Роман Бусаргин дал поручение министерствам отслеживать, чтобы ни в одном районе на директоров детсадов или школ не возложили обязанности заказчика работ. Этим должны занимать профильные чиновники в районных администрациях.

- Профильные министерства должны быть в постоянном диалоге с районными администрациями, помогайте им и консультируйте. На них возложена большая ответственность. И самое главное – по социальным учреждениям заказчиками работ должны быть только администрации, а не сами организации. Директор школы должен отвечать за работу педагогов и обучение детей, а не за стройку. Не позволяйте никому переложить эту работу на руководителей соцучреждений, - поручил Бусаргин. Он пообещал, что контролировать исполнение программ ремонта будет лично и объедет для этого каждый район.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.