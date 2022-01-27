Фото: ГУ МЧС Саратов

Сгоревший в Алгайском районе ФАП восстановлению не подлежит. В селе придется делать новый пункт оказания медпомощи. Об этом сегодня, 27 января, заявил представитель минздрава Денис Грайфер на очередном брифинге.

Напомним, в Алгайском районе Саратовской области сгорел фельдшерско-акушерский пункт. Сгорел одноэтажный кирпичный ФАП на хуторе Ахматов, площадь пожара составила 260 квадратных метров.

Сейчас жители получают медицинскую помощь в соседнем здании. Рассматривается вопрос об установке новой модульной конструкции.

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