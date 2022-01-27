В Алгайском районе жители хутора остались без медпомощи

Пожар уничтожил фельдшерский пункт Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Днем в Александровогайском районе Саратовской области сгорел фельдшерско-акушерский пункт.

Сигнал дежурному МЧС в районный центр поступил в 15.40. На тушение пожара направили два пожарных расчета.

Горел одноэтажный кирпичный фельдшерско-акушерский пункт на хуторе Ахматов.

В момент ЧП в здании не было пациентов, никто не пострадал.

Однако само здание полностью непригодно к работе - площадь пожара составила 260 кв.м.

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