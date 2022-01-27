Каждый второй житель в Саратовской области должен начать заниматься спортом

Бусаргин придал министерству спорта ускорение

Как минимум каждый второй житель Саратовской области должен начать занимать спортом в 2022 году. Если этого не произойдет, региональный минспорта ждут жесткие выводы руководства области.

Именно так можно понять слова председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина, который раскритиковал первого замминистра спорта и молодежной политики Андрея Абрашина.

Бусаргин зада вопрос подчиненному – сколько в среднем по России процент людей, занимающихся спортом, а сколько в Саратовской области. Абрашин ответил, что установленный показатель для региона 45%, а по факту у нас в области спортом занимается в среднем в том или ином виде 46% населения.

- Вот сообщают вам, что по России в среднем этот процент 49. Вся программа по развитию спорта, о которой вы нам так долго докладывали, строительства всех объектов, нацелена в конце концов на один этот показатель. Вы должны ставить задачу себе на 2022 год превысить среднероссийский уровень. Мы вернемся к рассмотрению этого показателя в конце года и оценим. Более важной задачи у вас нет. Жду от вас предложения и поправки к программе. Не ставьте себе задачи, которые нас не выводят в лидеры не ведут вперед, - указал Абрашину Бусаргин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.