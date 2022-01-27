В Саратовской области от коронавируса умерли 45 медиков

Брифинг по коронавирусу

На сегодня, 27 января, в Саратовской области скончались 10 392 зараженных коронавирусом. Об этом заявил представитель минздрава Денис Грайфер на очередном брифинге.

От сопутствующих патологий умерли 5 079 пациентов, а непосредственно от вируса 5 313. Общее число умерших среди зараженных новой коронавирусной инфекцией составило 10 392 человека.

С начала эпидемии в регионе умерли 62 медицинских работника, заразившихся COVID-19. Непосредственно от коронавируса из них скончались 45 человек. В 27 случаях заражение произошло во время исполнения своего профессионального долга.

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