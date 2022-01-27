В Саратовской области еще пять человек умерли от коронавируса. Сегодня, 27 января, об этом сообщили в оперштабе.

За прошедшие сутки инфекция унесла жизни пятерых человек. Скончались четверо женщин и один мужчина в возрасте от 69 до 83 лет. Общее количество жертв коронавируса в регионе достигло 5 313 человек.

Напомним, всего коронавирусом в Саратовской области заразились 140 584 человек.

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