Дети в Саратовской области стали чаще заражаться коронавирусом, за последнюю неделю число зараженных в младшей возрастной группе выросло с 10 – 12 процентов до 18 процентов. Об этом заявил представитель Роспотребнадзора Игорь Вяткин сегодня, 27 января, на очередном брифинге.

Изменения в количестве заболевших могут быть связаны с выходом с каникул, считают эксперты.

Напомним, в Саратовской области началась вакцинация подростков от коронавируса. 23 января в регион прибыла специально предназначенная для нее вакцина «Спутник М». Саратовская область получила 1 920 доз.

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