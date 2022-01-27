Рост перевозок в Саратовской области в 2021 году показал только аэропорт

Аэропорт "Гагарин" продолжает наращивать обороты перевозок Фото: Александр Уриевский

Пассажиропоток в Саратовской области не восстановился до уровня прошлых лет. За 2021 год все виды транспорта перевезли 168 млн пассажиров или 98% от допандемийного уровня 2019 года. Об этом на заседании Правительства области 27 января заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Петаев.

На пригородных поездах снижение на 22% по сравнению с доковидным периодом - за год ими воспользовались более 2,9 млн. пассажиров, что составляет 104% к 2020 году.

Автобусами и маршрутками перевезено 140 млн пассажиров на 770 маршрутах от городских до международных. Электротранспорт за 2021 год довез 24,2 млн пассажиров - 113% к 20 году.

Но это в сумме все равно меньше - автомобильным и городским электрическим транспортом на территории губернии перевезено более 164 млн. пассажиров, или 97% к уровню 2020 года.

Единственный вид транспорта, который показал рост – воздушные перевозки в новом аэропорту «Гагарин».

Воздушным транспортом за 2021 год перевезено более 992,6 тыс. пассажиров, что составляет 186% к 2021 году.

В прошлом году заново начат проект по развитию межрегиональных авиационных перевозок из Саратова в Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань и Махачкалу.

Развитие воздушных перевозок между регионами планируется в 2022 году.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.