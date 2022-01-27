Роман Бусаргин в школе

Ремонт в сгоревшей школе № 18 в Саратове закончат к 1 сентября. Роман Бусаргин пишет в своем Телеграм-канале, как посетил пострадавшее здание.

Сейчас деревянные балки заменены на металлические, усилены проемы. Скоро подрядчик приступит к заливке перекрытий. К 1 сентября дети должны вернуться в родную школу.

Пока ребята из школы № 18 ходят на занятия в лицей № 37, который находится на соседней улице. Педагогический состав сохранен полностью.

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