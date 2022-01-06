Горевшую в Саратове школу №18 отремонтируют к 1 сентября

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Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о ремонте школы №18 Саратова, где в конце 2021 года произошел пожар.

Отмечается, что объект еще до ЧП был включен в федеральную программу по капитальному ремонту школ, о которой рассказывал Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. На данный момент в школе ведутся аварийно-восстановительные работы, разбираются сгоревшие межэтажные перекрытия. После этого администрация города объявит аукцион на проведение капитального ремонта всего здания.

- В связи с тем, что потребуются дополнительные виды работ, правительство области готово оказать помощь за счет средств областного бюджета. Важно, чтобы дети с 1 сентября могли вернуться в родную школу. По словам главы Саратова Михаила Исаева, несмотря на ЧП полностью сохранен педагогический коллектив, который продолжит работать со своими учениками на базе лицея №37, который располагается на соседней улице. Ребята будут учиться во вторую смену. Это позволит не разобщать классы и их учителей. С коллективами образовательных учреждений, родителями школьников провели встречи и разъяснили порядок работы на оставшиеся две четверти учебного года, - отметил чиновник.

Он добавил, что ситуация находится под его личным контролем.