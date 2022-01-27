Бусаргин: Экономика Саратовской области растет, а работать некому

Роман Бусаргин

К 1 февраля правительство Саратовской области подготовит анализ по дальнейшему развитию среднего специального образования в регионе. Это связано с нехваткой рабочих в экономике области.

На заседании правительства области 27 января председатель Роман Бусаргин заметил, что регион занимает восьмое место по восстановлению рынка труда, при этом рабочих профессий категорически не хватает.

- Более 100 тысяч жителей региона в 2021 году восстановили свою занятость. Регион на восьмом месте в РФ по восстановлению рынка труда. Эта статистика подтверждает развитие экономики по области. Но сегодня этот рост не обеспечен рабочим профессиями. Хорошо, что мы стали задумываться об этом, чтобы понимать, какие потребуются профессии в ближайшее время. До 1 февраля жду предложения по специализациям в среднем профессиональном образовании, - заявил Бусаргин.

Проект готовят минтруд и министерство образования области.

У нас планируется рост потребности кадров в социальных услугах, в медицине. Уже сегодня у нас есть вакансии на 1542 врача и 1443 медсестры, при этом на учете в поиске работы - менее сотни медработников.

Еще 400 безработных ищут вакансии по строительным специальностям, а вакансий на самом деле в три раза больше. Зарплата в них разная - от минимального размера оплаты труда, до 90 тысяч рублей.

У строительных организаций идет сильная конкуренция за прорабов, табельщиков.

На шесть тысяч вакансий в обрабатывающих производствах, на учете около одной тысячи безработных. Зарплата в этой сфере 23 тысячи при средней по области в 37 тысяч рублей.

Дефицит кадров наблюдаем в том числе из-за низкой зарплаты и падения престижа рабочих профессий.

Прогноз потребности профессиональных кадров уже разрабатываем, в итоге ожидаем получить механизм и прогноз потребности кадров, на основе которых будут изменены образовательные программы, - заявил министр труда и соцзащиты области Сергей Егоров.

Бусаргин потребовал в очередной раз вычистить очередь соискателей, стоящих на учете как безработные.

- Не понимаю, как при 32 тысячах вакансий у нас тысячи людей стоят на очереди. При этом половина ваканчий с зарплатой свыше 25 тысяч, а есть и с зарплатой в 90 тысяч. Проанализируйте соискателей, если они ищут работу – будем помогать, если они там просто числятся и работу не ищут – надо их убирать от туда, - потребовал Бусаргин.

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