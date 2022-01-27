Направленная в Вольск тяжелая техника расчистила 48 километров дорог

Вчера, 27 января, в связи с тяжелой ситуацией по уборке снега в Вольск была направлена дополнительная тяжелая техника.

За день отряд областной службы спасения очистил от снега 48 километров дорог, подходы к остановкам общественного транспорта, а также 130 площадок с мусорными контейнерами.

Расчищен проезд по улицам: Пионерская, Волжская, Красноармейская, Степана Разина, 1-й Народный переулок, Петровского, 3-й Народный переулок, 1-й Пионерский переулок, 2-й Пионерский переулок и Хвалынская.

Пробиты дороги к поселкам Рыбное и Откормсовхоз. Губернатор также распорядился выделить дополнительные три миллиона рублей на привлечение к уборке техники организаций.

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