В Вольск направлена дополнительная тяжелая техника для уборки снега. Об этом сообщил сегодня Валерий Радаев. В Вольском районе Саратовской области ухудшилась ситуация с осадками.

Из-за сложного рельефа города и сильного снегопада сейчас город увяз в снегу. Жители Вольска массово жалуются на некачественную уборку улиц.

Глава региона поручил профильному зампреду Александру Соловьеву срочно направить в Вольск несколько единиц тяжелой техники, а также привлечь спецтехнику различных организаций для расчистки городских улиц.

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