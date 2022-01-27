В Саратовской области сокращается число свободных коек в ковид-госпиталях

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В Саратовской области с ростом заболеваемости коронавирусом сокращается число свободных коек в ковид-госпиталях. Еще 26 января их было 496, сегодня, 27 января, уже 457, это 29,3% от общего количества. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин открывая заседание правительства.

- За прошедшие сутки зарегистрировано 654 новых случая. На стационарном лечении находится 1101 человек, из них 923 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что потребуются дополнительные места, - заметил Бусаргин.

Он обратил внимание на транспорт для участковых врачей при обслуживании вызовов на дом. В прошлом году привлекали для этого в рамках договора службы такси, сейчас деньги на это тоже имеются. Бусаргин пообещал в случае необходимости использовать автомобили из правительственного гаража.

- С учетом погодных условий не исключается временное ограничение движения на трассах, поэтому в медучреждении должен быть всегда запас кислорода. От этого напрямую зависят жизни пациентов, а значит уровень ответственности особый, - Бусаргин предложил предвидеть возможные перебои с поставками кислорода и лекарств.

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