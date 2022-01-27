Собака в Энгельсе

После присоединения новых территорий в Саратове отловят на 18 собак больше. Сегодня, 27 января, управление ветеринарии при Правительстве Саратовской области обнародовало приказ по отлову собак на территории региона в 2022 – 2024 годах.

Согласно действующему приказу ведомства в 2022, 2023 и 2024 годах в регионе должны отлавливаться и отправляться в приют по 1150 собак. При этом в прошлом приказе, опубликованном 28 сентября 2021 года на Саратов приходилось 386 из них. Теперь же в документе значатся 404 особи. При этом общее количество особей, которых будут отлавливать не изменилось.

В Энгельсе в год с улиц будут убирать по 350 животных.

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