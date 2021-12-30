Саратов теперь намного больше Волгограда

Саратов стал вторым по величине городом России, об этом пишет «Российская газета».

С 1 января 2022 года площадь Саратова вырастет в пять раз и достигнет 2100 квадратных километров за счет присоединения Саратовского района. Таким образом город станет больше Санкт-Петербурга (1,4 тыс. кв.км) и окажется вторым по площади после Москвы. В состав городского округа вошел пригород Саратовского муниципального района.

Население Саратова достигнет примерно 900 тысяч жителей.

В Петербурге проживают 5,3 млн человек.

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