Саратов теперь намного больше Волгограда
Саратов стал вторым по величине городом России, об этом пишет «Российская газета».
С 1 января 2022 года площадь Саратова вырастет в пять раз и достигнет 2100 квадратных километров за счет присоединения Саратовского района. Таким образом город станет больше Санкт-Петербурга (1,4 тыс. кв.км) и окажется вторым по площади после Москвы. В состав городского округа вошел пригород Саратовского муниципального района.
Население Саратова достигнет примерно 900 тысяч жителей.
В Петербурге проживают 5,3 млн человек.
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