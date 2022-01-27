В Кировском районе третий день подряд отключают воду

Сегодня, 27 января, в Кировском районе Саратова третий день подряд отключают воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Работы ведутся по адресу Мельничная,52. На время их проведения прекращено холодное водоснабжение абонентов по адресам: Мельничная, Новополянская, Придорожная,1-2-е Придорожные проезды, Выселочная, Молочная, 1-2-е Выселочные проезды.

Восстановить подачу воды планируется к 13:00.

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