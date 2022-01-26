В Кировском районе жители вторые сутки остаются без воды

Сегодня, 26 января, в Кировском районе Саратова продлили отключение воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Напомним, авария произошла на линии водопровода по адресу Мельничная, 50. На время проведения работ подачу холодной воды прекратили на девяти улицах: Мельничная, Новополянская, Придорожная, 1-й и 2-й Придорожные проезды, Выселочная, Молочная, 1-й и 2-й Выселочные проезды.

Восстановить холодное водоснабжение абонентов улиц коммунальщики обещают к 13:00.

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