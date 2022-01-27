В Саратовской области задержан замглавы администрации Красноармейского района

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В одном из райцентров Саратовской области еще 17 декабря сотрудники ФСБ задержали заместителя главы района Саратовской области и руководителя коммерческой организации при передаче взятки.

Спустя месяц после задержания чиновника материалы дела поступили в следственный отдел Заводского района Саратова СУ СКР и там заведено уголовное дело о получении должностным лицом взятке в крупном размере.

Правоохранители подозревают, что заместителю главы Красноармейского района Алексею Крамарову 17 декабря 2021 года директор ООО через посредника передал 250 тысяч рублей.

Деньги, по данным следствия, предназначались за «общее покровительство при заключении договоров о разработке проектно-сметной документации по объекту учреждения здравоохранения и другими различными государственными органами», которые находятся в районе.

В настоящее время проводятся следственные действия. Чиновник по решению суда отправлен под домашний арест.

Напомним, в Красноармейском районе по планам модернизации первичного звена здравоохранения планировалась реконструкция женской консультации и поликлиники районной больницы.

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