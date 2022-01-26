Саратовский аэроклуб имени Гагарина стал лучшим в России

Аэроклуб имени Гагарина в Дубках под Саратовом взял первое место во Всероссийском конкурсе «Облик современного аэроклуба». Об этом сегодня, 26 января, пишут в своем Telegram-канале сторонники спикера Государственной думы Вячеслава Володина.

Победу клубу принесла концепция «Делая новое, сохраняем старое», уточняется в сообщении.

Напомним, в прошлом году по предложению Володина в аэроклубе отремонтировали здания штаба и КПП, построили ангары, дороги и тротуары.

Сейчас же в рамках благотворительного проекта начали воплощать в жизнь второй этап реконструкции аэроклуба. Теперь там появятся игровые площадки и несколько зон отдыха.

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