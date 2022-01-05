В саратовском аэроклубе построят гостиницу и новую взлетно-посадочную полосу. Председатель ГД Вячеслав Володин во время рабочей поездки посетил аэроклуб им. Ю.А. Гагарина в Дубках. Здесь завершен первый этап реконструкции: отремонтированы здания штаба и КПП, построены ангары, дороги, тротуары. В рамках благотворительного проекта стартовала реализация второго этапа. На историческом месте, где впервые поднялся в небо Юрий Гагарин, будет построена гостиница. Ее строительство уже началось. Здесь также появятся игровые площадки и несколько зон отдыха. До 1 июля работы должны быть завершены. Федеральный политик отметил, что тогда можно будет обсуждать третий этап реконструкции, – строительство взлетно-посадочной полосы для развития малой авиации и вертолетного спорта.