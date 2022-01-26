В Саратове в два раза выросло число мунициальных бюджетных учреждений по уборке города

В Саратове созданы три новых мунициальных бюджетных учреждения, котрые займутся благоустройством и уборкой города.

Расширение числа городских предприятий произошло сегодня, 26 января, когда постановление об этом подписал глава города Михаил Исаев.

Кроме созданных ранее трех МБУ, теперь в Саратове появятся:

МБУ «Служба благоустройства Кировского района»

МБУ «Служба благоустройства Волжского района»

МБУ «Служба благоустройства Октябрьского района».

Ленинским районом займется МБУ «Дорстрой», Фрунзенским – МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города», Заводским – МБУ «Служба благоустройства города». Их все планируется переименовать позднее в соответствии с районами обслуживания.

- Техника и рабочие пропорционально перераспределяются среди учреждений, а функции учредителя будут выполнять районные администрации. Такая децентрализация позволит не только более эффективно организовать работы на территориях, но и обяжет глав администраций четко выполнять возложенные обязанности и следить за вверенными районами», - подчеркнул в своем инстаграм глава Саратова.