В Саратовской облдуме ограничили время выступления и вопросов депутатов

Саратовская облдума будет более лаконична

Депутаты Саратовской облдумы хотят принудить своих говорливых товарищей из КПРФ меньше говорить на заседаниях областной думы.

Группа депутатов во главе с Алексеем Антоновым предложила сократить время на выступления и вопросы. К примеру, на вопрос теперь отводится одна минута, а на выступление - две, вместо трех. При обсуждении бюджета выступления руководителей фракций с семи минут планируется сократить до трех, выступления представляющих законопроект чиновников предложено сократить с пяти минут до трех и т.д. Совет думы будет также принимать и исключать депутатов из комитетов на своем заседании, без вынесения на заседание думы, а также согласовывать время выступления губернатора с его отчетом.

В пику этому предложению представители КПРФ выступили сразу с тремя собственными инициативами, в которых предлагали наоборот – время на все вопросы и выступления увеличить и не ограничивать. Они высказали опасение, что ограничение вводится персонально против них – депутаты Бондаренко и Анидалов известны умением говорить долго и пространно по любому вопросу, чаще всего далеко уходя от сути обсуждаемого. Единорос Антонов это предположение отверг, а вот его однопартиец Сергей Гладков сказал так: «Ограничения в регламенте областной думы вводятся для прекращения экстремистской деятельности членов фракции КПРФ».

В результате голосование предложения коммунистов были отклонены, а проект предложенный Антоновым был принят 25 голосами «за» при пяти «против».

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