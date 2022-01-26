За неделю комиссия по мобилизации доходов нашла в бюджет Саратовской области 14,5 млн рублей

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Муниципалитеты Саратовской области отчитались о нахождении дополнительных 14,5 млн рублей в консолидированный бюджет области. Это итоги работы межведомственной комиссии по мобилизации доходов. Большая часть этой суммы – 12,1 млн рублей погашенные долги предприятий и организаций по НДФЛ и имущественным налогам.

Итоги работы комиссии с начала 2022 года подвел председатель правительства региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Кроме этого вычислили 104 организации с теневой занятостью, официально оформили 76 работников. Еще по 55 организациям материалы ушли в Гострудинспекцию.

- Выявлено 275 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже среднего уровня по отрасли. В результате работы в этом направлении фонд оплаты труда будет увеличен на 18,7 млн рублей, с организаций взяты соответствующие обязательства.

Рейды по земельному контролю выявили 6 участков, используемых не по целевому назначению. Материалы по ним уже направлены в налоговые органы. С незарегистрированными правами собственности обнаружено 14 объектов капстроительства, - рассказал Бусаргин.