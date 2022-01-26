Жителям Саратова рассказали, где можно сдать кровь. В регионе действует проект «Сдать кровь ближе, чем кажется – регион», финансируемого Фондом Президентских грантов.

В рамках «Донорской недели» в корпусах №2 и №6 СГМУ им. В.И.Разумовского работают волонтеры. Они рассказывают студентам о предстоящих акциях. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8-800-775-25-10, 8 (8452) 74-28-36.

Акция «Сдать кровь ближе, чем кажется – регион» действует с 27 января 2022 года с 8:00 до 12:00 по следующим адресам:

г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 27;

г. Энгельс, ул. Весенняя, 8;

г. Балашов, ул. Шоссейная, д. 9 «А»;

г. Балаково, ул. Минская, д. 65.

А также с 8.00 до 11.00 по адресу:

г. Балашов, ул. Шоссейная, д. 9 «А».