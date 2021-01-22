Саратовцам рассказали о донорстве и иппотерапии

В "КП-Саратов" прошла пресс-конференция о проектах НКО Фото: Александр Уриевский

В пресс-центре «КП-Саратов» в пятницу, 22 января, обсудили проекты некоммерческих объединений.

Одним из спикеров пресс-конференции стала Наталья Багаева, руководитель АНО «Центр иппотерапии и конного спорта «Победный аллюр». Она рассказала о проекте «Без повода», который реализуется в Саратове и Энгельсе.

- Наша организация занимается иппотерапией и развитием конного спорта. Наш центр работает ежедневно, проводит занятия по джигитовке, а также с детьми с ограниченными физическими возможностями. Первое направление — привлечение детей к здоровому образу жизни, привитие здоровых увлечений, самодисциплины, второе — оздоровление, социализация детей. Работаем и с пожилыми людьми. Есть у нас такая группа, которая приходит на занятия. Это также оздоровление, к тому же помогает скрасить досуг, что для пожилых людей важно, — отметила она.

Наталья Багаева, руководитель АНО «Центр иппотерапии и конного спорта «Победный аллюр» Фото: Александр Уриевский

Сергей Замчалов, руководитель АНО «Центр социальных проектов «ДОНОР ВОЛГА», сообщил о проекте «Доноры Поволжья за регулярное донорство», который стал одним из победителей регионального конкурса.

- Наш проект, в основном, направлен на информационную и пропагандистскую работу. В период пандемии число доноров заметно снизилось. Из-за ограничений нельзя проводить выездные мероприятия, что сказалось на числе первичных доноров. А постоянные доноры боятся идти в центры крови из-за опасений заразиться коронавирусом. Поэтому наша организация, в первую очередь, усилила информационную работу, рассказывая о большом значении донорства. Мы активно взаимодействуем с предприятиями и, что также важно, с учебными заведениями. Кстати, работа с учебными заведениями имеет сразу несколько составляющих. Это, в первую очередь, взаимодействие с трудовым коллективом и через учащихся с родителями. Но также и работа с подростками, благодаря чему узнают о движении донорства, его значении, о необходимости вести здоровый образ жизни, — сказал Сергей Замчалов.

Сергей Замчалов, руководитель АНО «Центр социальных проектов «ДОНОР ВОЛГА» Фото: Александр Уриевский

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