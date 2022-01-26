В Саратове прекращено дело о ДТП, в котором погибли «Учитель года» ее дочь и полицейский

Юлия Шеина

В Саратове прекращено уголовное дело о резонансном ДТП в Пугачевском районе области, в котором погибли «Учитель года» ее дочь, а также полицейский.

Напомним, трагедия произошла 11 сентября прошлого года на втором километре автодороги «Пугачев-Перелюб». «Лада Гранта», за рулем которой был полицейский Тайман Габжанов, столкнулась с Камазом с прицепом НЕФАЗ. В результате погибли все находившиеся в легковом автомобиле: 44-летний начальник уголовного розыска МО МВД «Пугачевский» Тайман Габжанов, 35-летняя обладательница премии «Учитель года» Юлия Шеина и ее семилетняя дочь Ксения.

Следствие выяснило, что Габжанов был пьян в момент аварии и сам нарушил правила дорожного движения. Уголовное дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого на «не реабилитирующем основании».

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