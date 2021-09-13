В ДТП под Саратовом погибла «Учитель года» и ее дочь-первоклассница

Фото погибшей

В Саратовской области в ДТП погибли «Учитель года» и ее семилетняя дочь. Появились подробности жуткого ДТП в Пугачевском районе.

Авария случилась 11 сентября, около 8 вечера. Под Пугачевом столкнулись КамАЗ и Lada Granta. В результате погибли 44-летний водитель, 35-летняя Юлия Шеина, призер регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020», и ее семилетняя дочь Ксения.

Покойная была учителем истории и обществознания средней школы №13 в Пугачеве.

В опубликованном на сайте областного министерства образования сказано, что в январе Юлия Юрьевна достойно представляла область на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в Волгограде.

Министерство образования области выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

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