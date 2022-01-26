Суд не дал Виталию Желанову обжаловать дело о мошенничестве

Сегодня, 26 января, Саратовский областной суд не позволил Виталию Желанову обжаловать дело о мошенничестве.

Бывший главный архитектор Саратова Виталий Желанов подавал апелляцию о признании незаконным решение СУ СК региона о «возбуждении уголовного дела о мошенничестве».

Напомним, бывшего чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, чиновники администрации вносили незаконные изменения в виды разрешенного использования земельных участков и передавали элитную землю в Саратове в частные руки.

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