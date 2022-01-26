Голый на площади или в женском платье: Коммунист Николай Бондаренко попросил коллег приостановить фантазии

Николай Бондаренко

Депутаты Саратовской областной думы обсудили на заседании трансвестизм и личные фантазии.

На заседании Саратовской областной думы 26 января обсуждали изменения в регламент, которыми предлагалось сократить время на выступления и вопросы парламентариев. Представители фракции КПРФ, в частности Николай Бондаренко выступил с пространными речами, в которых совершенно отклонился от обсуждаемого вопроса.

- Я так понимаю, сейчас цель была не по вопросу выступить, а записать ролик. Это деньги Николая Николаевича, мы их не считаем, он их отрабатывает. Ну наденьте платье, еще больше будет просмотров и донатов. Выйдите на площадь голым, прибейте себе что-нибудь, еще больше просмотров будет, - предложил первый зампред облдумы Алексей Антонов.

На это в свою очередь Бондаренко попросил не представлять его голым или в женском платье.

- Оставьте при себе свои фантазии, зачем вы эту пропаганду вслух при людях говорите! Я за традиционные ценности, - возразил Бондаренко.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.