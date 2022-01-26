У пенсионеров в Саратовской области сняли надбавку в 20 тысяч рублей

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Депутаты Саратовской облдумы 26 января сняли значительные начисленные надбавки к пенсиям чиновников. Ранее вместе с 25% повышением зарплат областным чиновникам с начала 2022 года, автоматически поднялись доплаты к пенсии вышедшим в отставку и на пенсию замещавшим государственные должности Саратовской области.

Предложение отменить такое повышение надбавок к вип-пенсиям, которые могли составить свыше 20 тысяч рублей каждому, выдвинул в думу губернатор Радаев.

Депутаты единогласно проголосовали за эти изменения в Законе Саратовской области «Об отдельных вопросах пенсионного обеспечения лиц, замещавших государственные должности Саратовской области» - рост доплат высокопоставленным пенсионерам отменили.

Таких людей в регионе - 132 человека.

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