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Общество26 января 2022 10:24

Алексей Наумов: «Дом Яхимовича» может купить или любитель культуры или психически нездоровый человек

«Дом Яхимовича» внесен в план приватизации на 2022 год
Источник:kp.ru
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Дом Яхимовича может рассыпаться в любой момент

Дом Яхимовича может рассыпаться в любой момент

На заседании областной думы принято решение включить «Дом Яхимовича» в план приватизации областного имущества на 2022 год.

- Купить дом Яхимовича может только человек, который любит русскую культуру и архитектуру, или психически нездоров, - заметил в своем выступлении депутат Алексей Наумов.

«Доходный дом В.А. Яхимовича» с участком на улице Советская, 5 в Саратове оценен в 12 млн рублей. Покупатель обязан его восстановить и тем самым сохранить памятник архитектуры.

Общий объем плана приватизации областного имущества на 2022 год установлен в объеме 677 млн рублей.

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