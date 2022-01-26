Алексей Наумов: «Дом Яхимовича» может купить или любитель культуры или психически нездоровый человек

Дом Яхимовича может рассыпаться в любой момент

На заседании областной думы принято решение включить «Дом Яхимовича» в план приватизации областного имущества на 2022 год.

- Купить дом Яхимовича может только человек, который любит русскую культуру и архитектуру, или психически нездоров, - заметил в своем выступлении депутат Алексей Наумов.

«Доходный дом В.А. Яхимовича» с участком на улице Советская, 5 в Саратове оценен в 12 млн рублей. Покупатель обязан его восстановить и тем самым сохранить памятник архитектуры.

Общий объем плана приватизации областного имущества на 2022 год установлен в объеме 677 млн рублей.

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