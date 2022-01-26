Новый замначальника ГУ МВД Саратовской области приступил к работе

Ростислав Лесников

Сегодня 26 января в Саратове представлен новый заместитель начальника ГУ МВД Саратовской области. Им указом президента назначен полковник внутренней службы Ростислав Лесников.

Его представил личному составу начальник главка генерал-майор полиции Николай Ситников.

Ростиславу Лесникову 46 лет.

Окончил Уфимский государственный технический университет, с отличием окончил Академию управления МВД России. С 1998 года служил в МВД Республики Башкортостан, с 2008 года - в центральном аппарате МВД России. С 2017 года по 2021 год возглавлял управление обеспечения охраны общественного порядка ГУ МВД России.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За доблесть в службе», «За боевое содружество», нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД».

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