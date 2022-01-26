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Общество26 января 2022 10:35

Николая Бондаренко будут повторно судить за участие в протесте

Волжский районный суд рассмотрит административное дело
Наталия Калинина
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Николая Бондаренко будут повторно судить за участие в протесте. Волжский районный суд рассмотрит административное дело.

Парламентарию грозит штраф за повторное административное нарушение. По версии правоохранителей, он нарушил закон о публичных мероприятиях.

Напомним, 9 октября 2021 года в сквере Героев Краснодона собрался митинг протеста против итогов выборов в Государственную и городскую думы. На нем и был задержан Николай Бондаренко.

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