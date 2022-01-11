Депутата от КПРФ Николая Бондаренко могут арестовать на 30 суток. Сегодня, 11 января, в Волжском районном суде Саратова должны были рассмотреть административное дело народного избранника.

На этот раз Бондаренко обвиняют в нарушении порядка организации собрания или митинга. Речь идет о встрече, прошедшей 25 сентября в сквере героев Краснодона. Однако заседание отложили на 31 января, потому что Бондаренко не пришел.

Депутату грозит штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или арест до 30 суток. Напомним, в ноябре 2021 года Николая Бондаренко оштрафовали на тысячу рублей за мелкое хулиганство на избирательном участке.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.