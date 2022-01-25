Прошли первые выплаты обманутым дольщикам ЖК «Победа»

ЖК Победа

В Саратове 25 января первые пять обманутых дольщиков ЖК «Победа» получили компенсации. На их счета от Фонда ДОМ.РФ были перечислены в общей сложности 8,3 млн рублей.

Всего на получение выплат записалось 493 дольщика, 77 из них уже приняты банком. В реестре по этому долгострою стоит 652 покупателя квартир. Об этом в своем телеграм канале сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин.

Те из дольщиков ЖК «Победа», кто еще не успел записаться на получение компенсаций, могут это сделать на сайте Фонда или через колл-центр по тел: 8 800 7007 214.

- Напомню, что права дольщиков будут восстановлены через механизм Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства ДОМ.РФ. Благодаря помощи председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина вопрос по ЖК «Победа» был решен в максимально короткие сроки, которые были возможны в сложившейся ситуации, - сообщил Бусаргин.

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