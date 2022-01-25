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Происшествия25 января 2022 14:16

В Саратове вечером 25 января образовались пробки в 10 баллов

Заторы вечером есть на всех основных улицах
Источник:kp.ru
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Заторы вечером 25 января - по всему городу

Заторы вечером 25 января - по всему городу

В Саратове вечером 25 января движение снова осложнено многочисленными пробками на дорогах. На этот раз по шкале сервиса Яндекс.Пробки заторы получили максимальные 10 баллов.

Очевидцы прислали видео одной из причин такой ситуации.

ДТП на перекрестке улиц Вавилова и Университетская спровоцировало серьезный затор.

Столкнулись по сообщениям очевидцев, грузовик и легковушка. За счет того, что дорога сужена из-за неубранных сугробов, машины притерлись друг к другу. На месте уже работают аварийные комиссары.

При этом ДТП остановило движение трех троллейбусных маршрутов – 2, 2А и 16.

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