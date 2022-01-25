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Спорт25 января 2022 13:45

Радаев пожелал успеха единственному на Олимпиаде спортсмену от Саратова

Конькобежец Данила Семериков вошел в состав сборной
Источник:kp.ru
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Данила Семериков

Данила Семериков

На заседании корсовета по борьбе с коронавирусом губернатор Валерий Радаев перед началом обсуждения заболеваемости и вакцин остановился на приятном информповоде – на Олимпиаду все-таки едет один представитель Саратовской области.

Конькобежец Данила Семериков в последние дни перед главными зимними соревнованиями четырехлетия все-таки вошел в сборную страны, хотя первоначально его не брали.

- Наш конькобежец Данила Семериков вошел в состав олимпийской сборной. От лица жителей области желаю Даниле успехов, возможности показать свое мастерство. Мы гордимся, что наш спортсмен будет отстаивать честь страны, - заявил губернатор.

Надо отметить, что 27-летний саратовец Данила Семериков в основном зачете представляет Краснодарский край, Саратовская область идет у него в параллельном зачете. Но он стал единственным спортсменом во всех видах зимних соревнований, которые пройдут в Пекине, у кого в графе регионов официально записана Саратовская область. К примеру, воспитанник саратовского биатлона Александр Логинов уже несколько лет выступает за Тюмень.

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