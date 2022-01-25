Губернатор призвал просвещать родителей, чтобы дали согласие на прививку детей от Омикрона

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На заседании координационного совета по коронавирусу 25 января губернатор Валерий Радаев потребовал наладить связь с родителями, от которых зависит прививка детей от COVID-19. Вакцина для них в регион уже поступила.

- Известно, что омикрон активно распространяется среди детей, поэтому их необходимо защищать вакциной. Родителей, - а именно они дают добровольное согласие, - нужно просвещать. Насколько мне известно, запрос на «Спутник-лайт» сегодня велик, и нужно, чтобы его количество отвечало реальной потребности жителей, - заметил Радаев.

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