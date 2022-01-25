В Марксе вынесен приговор паре агрессоров жестоко убившей бомжа, об этом сегодня, 25 января, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел что в ночь с 22 на 23 мая 2021 года в Марксе. 40-летний, ранее судимый мужчина и его 44-летнеяя ранее несудимая спутница были изрядно пьяны в тот вечер. На улице им попался 58-летнтий бездомный, который вызвал у них беспричинную ярость. Прохожие начали избивать несчастного, а затем стали бить его камнем и стеклом от разбитой бутылки. Пострадавший истек кровью.

Суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы, а женщину к 15 годам, а также к ограничению свободы на год после отсидки.

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