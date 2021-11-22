Нетрезвая пара из Маркса жестоко убила бомжа

Фото: СУ СК по Саратовской области

Пьяная пара из Маркса жестоко убила бомжа, пострадавшего избили и изрезали осколком бутылки, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

В Марксовском районе Саратовской области задержаны 44-летняя женщина и ее 40-летний спутник. По данным следствия, 22 мая 2021 года женщина и ее приятель отдыхали на городском пляже. Пара немало выпила и вечером засобиралась домой, в село Приволжское под Марксом. Во дворе № 5 по Мельничному проезду они заметили 58-летнего бездомного мужчину.

Его «асоциальный» вид не понравился нетрезвым агрессорам. Они стали избивать мужчину, разбили ему голову камнем и изрезали лицо осколком бутылки. Пострадавший скончался от потери крови. После этого злоумышленники сбежали, однако вскоре были задержаны правоохранителями. Сейчас они заключены под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

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