В Саратове вынесен приговор водителю автокрана, сбившему девушку насмерть, об этом сегодня, 25 января, информирует региональная прокуратура.

Инцидент произошел днем, 25 июня 2021 года, возле дома № 77А по Ново-Астраханскому шоссе. 52-летний мужчина на автокране МАЗ сбил 27-летнюю девушку. Пострадавшая получила серьезную травму головы, сотрясение и травмы ног. Ее доставили в больницу, где на следующий день она скончалась.

Суд приговорил виновника ДТП к двум годам лишения свободы в колонии-поселении и обязал выплатить родственникам погибшей 1,3 миллиона рублей в качестве компенсации.

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