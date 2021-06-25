В Саратове фура сбила девушку-пешехода

В Заводском районе Саратова сегодня, 25 июня, сбили пешехода.

- На Ново-Астраханском шоссе, 52а в 13:30 на 27-летнюю девушку наехал MAN, за рулем которого был 52-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшая выжила. Ее госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняются.

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