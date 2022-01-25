Штрафовать УК за неочищенные дворы и крыши будут чаще

Большинство домов в Саратове не очищаются от снега и сосулек вовремя

Госжилинспекция Саратовской области начнет активнее проверять работу управляющих компаний по очистке крыш домов от снега и сосулек и дворов от снега.

Если предписания ГЖИ не будут вовремя выполняться нарушителям обещают штрафы.

- С 12 по 24 января состоялись рейды по 236 придомовым территориям в районах. Предостережения выписаны 19 управляющим организациям в семи муниципалитетах. Нарушения были выявлены по 597 многоквартирным домам, - сообщил председатель правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Кроме этого составлен список площадок с мусорными контейнерами к которым не могут подъехать машины для вывоза мусора. Очистку этих адресов поручено произвести в первую очередь.

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