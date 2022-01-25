Жители Саратова не могут уехать из Елшанки вечером. Сегодня, 25 января, горожане пожаловались на плохую работу общественного транспорта в социальной сети.

Как пишет Анна Головина в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте, после 19:00 из Елшанки невозможно выехать на общественном транспорте.

- Простояла на остановке в Елшанке 40 минут, троллейбусы мимо идут в депо! Ходит только маршрут 18д, но он везет только до 3-й Дачной, - рассказала горожанка.

Напомним, ранее жители Саратова пожаловались, что в самом центре транспорт встал из-за неубранного снега.

Троллейбус проехал мимо горожан

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