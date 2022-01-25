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Общество25 января 2022 9:43

Движение трамваев и троллейбусов на Вавилова заблокировано

Наталия Калинина
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Транспорт встал на улице Вавилова

Транспорт встал на улице Вавилова

Движение трамваев и троллейбусов на Вавилова заблокировано. Сегодня, 25 января, жители Саратова пожаловались на то, что по одной из центральных улиц невозможно проехать.

Как пишут очевидцы, из-за неубранного снега на Вавилова с трамваями не могут разъехаться ни машины, ни троллейбусы.

На предоставленных кадрах видно, что снег с проезжей части действительно не вывезли и он мешает проезду.

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