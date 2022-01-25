В Саратове все еще не закрыли люк возле Правительства, в который провалилась женщина

Люк на Московской

Сегодня, 25 января, администрация Саратова прокомментировала публикацию КП-Саратов об открытом люке в центре города, в который чуть не упала женщина.

Администрация Волжского района Саратова сообщает, что балансодержателем этого смотрового колодца является ПАО «Ростелеком». В адрес компании направлено письмо с требованием его закрыть. Снег вокруг злополучного люка расчистили. Таким образом, его теперь лучше видно, однако, когда люк будет закрыт, - пока неизвестно.

Напомним, речь идет о колодце, расположенном по адресу Московская, 72, возле здания правительства. На выходных в него, по свидетельствам очевидцев, чуть не упала женщина.

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