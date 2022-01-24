В центре Саратова женщина провалилась в колодец

Вчера вечером, 23 января, в самом центре Саратова женщина провалилась в открытый колодец. Об этом пишут очевидцы в социальной сети.

Анонимный пользователь сообщил в группе «Саратов Life» ВКонтакте, что женщина провалилась в люк по адресу ул. Московская, 72, то есть возле здания правительства Саратовской области. Инцидент произошел около 18:00.

- Всё занесено снегом, люк был тоже прикрыт. На первый взгляд, женщина не пострадала. Она зацепилась за край сумками с продуктами и лишь поэтому не провалилась в канализационное отверстие полностью, - пишет горожанин.

Открытый люк на Московской

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