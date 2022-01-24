Мстительный племянник поджег машину жительницы Аркадака

Машина обгорела частично
Накануне в Аркадаке Саратовской области около 22.10 кто-то пытался поджечь автомобиль «Лада Гранта». Огонь успели затушить, машина была повреждена частично.
Сотрудники уголовного розыска недолго искали подозреваемого – им оказался 39-летний местный житель, племянник владелицы авто.
Ранее не судимый мужчина получит новый штрих в своей биографии – заведено уголовное дело о намеренной порче чужого имущества.
Подозреваемый в поджоге признался и объяснил свой поступок тем, что родственники ему не нравились, у них были давние неприязненные отношения.
Пока мужчина отпущен под подписку о невыезде.
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