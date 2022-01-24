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Происшествия24 января 2022 14:47

В Дергачевском районе закрыли местную дорогу из-за метели

Источник:kp.ru
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В Дергачевском районе Саратовской области вечером 24 января ограничен проезд на дороге «Орошаемый – Зерновой – Золотуха». Сильная метель и снег мешают проезду, сейчас здесь действует снегоуборочная техника.

Об этом сообщили в министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Автолюбителям снова рекомендуют исключить поездки на личном транспорте на дальние расстояния.

Оставить сообщение о ситуации на региональных дорогах можно в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру 8 (8452) 491-317.

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